Oito pescadores são multados durante Operação Finados

Durante a Operação Finados, que faz parte da pré-piracema, entre os dias 1° e 4 de novembro, oito pescadores foram autuados pela Polícia Militar Ambiental (PMA), no Rio Amambai.

seis pescadores, de 31, 32, 34, 45, 45 e 46 anos, um residente em Naviraí, um residente em Ponta Grossa (PR) e quatro residentes em pérolas (PR) foram autuados por pescarem sem licença ambiental. Com os infratores foram apreendidos: dois molinetes com varas e 12 caniços de pesca. Os pescadores foram autuado e multados no valor de R$ 700,00 cada.

Durante a fiscalização, dois paranaenses, residentes em Tuneiras do Oeste foram autuados por pesca predatória. Os infratores, de 34 e 46 anos, praticavam pesca utilizando anzóis de galho e uma fisga (petrechos proibidos).

Com eles foram apreendidos 40 anzóis de galho e um fisga. Os pescadores foram autuados administrativamente e multados em um total de R$ 2.400,00 e também responderão por crime ambiental de pesca predatória e pegar uma pena de um a três anos de detenção.