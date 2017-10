Oito pescadores são multados em R$ 17 mil por pesca predatória

Oito pescadores foram multados em mais de R$ 17 mil por pesca predatória e transporte ilegal de carne de jacaré durante fiscalizações na MS-359 no último sábado (21). São as informações do site O Pantaneiro.

As primeiras autuações ocorreram na tarde de sábado, quando uma equipe da Polícia Militar Ambiental de Costa Rica, que trabalha na operação pré-piracema e Policiais do Grupamento Tático de Operações (GTO) prenderam quatro pescadores por pesca e transporte de produto da pesca predatória.

Um veículo Fiat Strada foi abordado durante fiscalização de barreira no km 40 da rodovia e dentro de uma caixa isotérmica na carroceria do veículo foi encontrado um peixe da espécie pintado, pesando 3 kg, que os pescadores haviam capturado abaixo da medida permitida pela legislação.

O exemplar tinha 75 centímetros, quando o tamanho mínimo de captura é de 85 centímetros para a espécie. Cada infrator foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 1.060,00. O veículo e o pescado foram apreendidos.

Os infratores, um empresário de 45 anos, dois pedreiros, de 41 e 42 anos, e um operador de máquinas de 36, residentes em Costa Rica receberam voz de prisão e foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil daquela cidade, onde foram autuados em flagrante por crime ambiental de pesca e transporte de produto da pesca predatória e saíram pela madrugada depois de pagarem fiança. A pena prevista é de um a três anos de detenção. O pescado será doado para instituições filantrópicas.

Segundo caso

No fim da arde, outra equipe que fiscalizava a rodovia MS-359, na região conhecida como Cafezinho, abordaram dois veículos onde foram encontrados pescado e carne de jacaré transportados ilegalmente.

Os infratores, todos residentes em Ibiporã - SP voltavam de uma pescaria e estavam em dois veículos. Em um WV saveiro, onde estavam um mecânico de 57 anos e seu filho de 25 anos foram apreendidos 18 kg de pescado, sendo vários exemplares abaixo da medida permitida. Havia exemplar de dourado com 53 centímetros, quando o tamanho mínimo de captura é de 65 centímetros para a espécie. Cada infrator foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 1.360,00.

No outro veículo, um Chevrolet S10, onde estavam um pedreiro de 38 anos e um empresário de 29 anos, foram apreendidos 2 kg de carne de animal silvestre da espécie jacaré. Cada infrator foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 5.000,00 pela posse da carne de jacaré.

Os veículos, dois motores de popa, nove molinetes com varas e 104 anzóis de galho também foram apreendidos. Os infratores receberam voz de prisão e foram encaminhados, juntamente com o material apreendido, à delegacia de Policia Civil de Costa Rica, onde eles foram autuados em flagrante por crimes ambientais de transporte de produtos da caça ilegal e da pesca predatória e saíram pela madrugada depois de pagarem fiança. A pena relativa à carne do jacaré é de seis meses a um ano de detenção e pelo transporte do pescado ilegal é de um a três anos de detenção.