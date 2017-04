Oito suspeitos de participar de assalto no Paraguai são presos no Paraná

Oito pessoas foram presas, até agora, no Paraná suspeitas de participar do assalto milionário nesta segunda-feira (24) à sede da empresa de transportes de valores Prosegur, em Ciudad del Este, no Paraguai.

De acordo com informações divulgadas nesta terça-feira (25) pela Polícia Federal, as buscas na região de Foz do Iguaçu resultaram na apreensão de seis fuzis, munições, dois barcos e sete veículos.

O presidente Michel Temer colocou a Polícia Federal à disposição das autoridades paraguaias durante as investigações do assalto milionário. Na ação, foram roubados cerca de US$ 40 milhões (o equivalente a R$ 125 milhões) que estavam trancados em um cofre.

Para abrir o cofre, os ladrões utilizaram fuzis antiaéreos e explosivos. O jornal paraguaio La Nación informou que o assalto foi liderado por membros da facção criminosa brasileira Primeiro Comando da Capital (PCC), que também atacaram a sede da polícia e do governo. Um policial morreu no enfrentamento com os assaltantes.