Oito veículos são incendiados e principais avenidas do Rio são interditadas

Pelo menos oito veículos foram incendiados na manhã de hoje (2) em vários pontos da cidade. Três ônibus foram queimados por criminosos na rodovia Rio-Petrópolis (BR-040), altura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Mais dois ônibus foram incendiados na Avenida Brasil, altura de Cordovil, sendo um na pista lateral em direção à zona oeste. Um caminhão foi queimado na pista central, também da Avenida Brasil, em direção à região central da cidade. Mais um ônibus foi totalmente destruído na Avenida Paris, altura da Praça das Nações, em Bonsucesso e o outro na Rua Itabira, no mesmo bairro. Também foi queimado um ônibus na Rua Bulhões Marcial, em Cordovil.

Devido à ação dos criminosos, a Polícia Militar interditou a rodovia Rio-Juiz de Fora, a pista lateral da Avenida Brasil nos dois sentidos, altura de Parada de Lucas, além da interdição total da Linha Vermelha, via expressa que liga a Baixada Fluminense à zona norte do Rio. Outro trecho interditado é a Rua Bulhões Marcial, em Cordovil, subúrbio da cidade. Mais de 3 mil crianças da rede municipal de ensino estão sem aula, em Cordovil, por medida de segurança.

Em nota, a Polícia Militar informou que foi acionada, nesta terça-feira (2), em razão de um intenso confronto entre criminosos na Cidade Alta, em Cordovil, zona norte do Rio. Na ação, atuam policiais militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), do 16° Batalhão de Polícia Miltar (BPM de Olaria) e do 22°BPM (Maré). Já o Batalhão de Ações com Cães está em Parada de Lucas.

O Batalhão de Policiamento em Vias Expressas, o Batalhão de Polícia de Choque, além do Grupamento Aeromóvel foram acionados em razão de ações criminosas contra coletivos na Avenida Brasil e na Rodovia Washington Luis (BR-040), onde ônibus foram incendiados.

Até o momento, 26 pessoas foram presas e 17 fuzis apreendidos.

A Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro (Fetranspor) informa, em nota, que repudia os ataques a sete ônibus e um caminhão ocorridos na manhã desta terça-feira (2), na zona norte do Rio e no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Segundo a entidade, este ano, 50 ônibus foram incendiados por criminosos, superando o total registrado em 2016 (43). Com esse tipo de ataque, os veículos - não há seguro para casos de incêndios criminosos - são inteiramente descartados.

O custo estimado para a reposição da frota incendiada este ano já chega a R$ 22 milhões. Segundo a entidade patronal, com a crise econômica e o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, não há garantia para a compra de novos veículos, que podem demorar até um ano para entrar em circulação. Em seis meses, somente na capital, cerca de 70 mil passageiros deixam de ser transportados em cada veículo.