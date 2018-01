Oito vítimas de queimaduras são enviadas para a Santa Casa

Foram enviados para a Santa Casa entre sexta-feira (29) e segunda-feira (1), período em que as famílias estão preparando as comemorações para a virada de ano, oito pacientes vítimas de queimaduras, dentre eles, vítima de fogos de artifícios e explosão de álcool em chapa de bife.

De acordo com o hospital essa é uma tendência histórica de que nos finais de ano aumentem os atendimentos feitos na ala de queimados do hospital, porque muitas famílias optam por comemorar preparando assados em churrasqueiras, chapas e soltando fogos de artificio.

Das oito vítimas por queimaduras, seis foram ocasionadas por fogos de artifícios, dos quais dois estão internados no segundo andar do hospital. Um deles teve o dedo polegar amputado e o outro paciente perdeu três dedos da mão direita.

De acordo com a enfermeira assistencial do setor, Maria Aparecida da Silva Martins, geralmente as vítimas de fogos de artifícios sofrem o trauma da amputação na hora da explosão. “Em muitos casos, por algum defeito de fabricação, o artifício não explode quando deveria e as pessoas voltam a manuseá-lo, momento em que ocorre o acidente. A explosão é sempre muito traumática e a pessoa acaba tendo amputação ou dilaceração na hora do acidente”, explica.

Além das vítimas de fogos de artifícios, a ala de queimados do hospital recebeu uma paciente de Ponta Porã com 30 anos que teve 15% do corpo queimado após explosão de álcool ao assar bife na chapa.

O outro paciente foi vítima de líquido quente e não precisou ser internado. “Infelizmente, muitas pessoas ainda continuam se queimando com a utilização inadequada do álcool. O tratamento de um grande queimado dura até três meses e é um trauma para o resto da vida. Então é preciso conscientizar as pessoas para que não utilizem álcool e evitem que uma comemoração se torne uma tragédia”, enfatiza a enfermeira.