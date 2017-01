O medo e a insegurança tomam conta da população de Campo Grande neste inicio do ano. Foram registrados até o final da tarde desta segunda-feira (16), mais de 14 assaltos, quatro deles aconteceram na Vila Cidade Morena região sul de Campo Grande.

Para impressionar ainda mais a audácia dos bandidos, dois desses assaltos, foram na mesma rua em questão de minutos. De acordo com o boletim de ocorrência, o primeiro aconteceu por volta de 1h. Uma mulher, 26 anos desceu do carro para comprar um lanche, numa lanchonete na rua Fraiburgo, quando foi surpreendida por dois indivíduos em uma numa moto. A vítima entregou seu aparelho celular aos assaltantes fugiram em seguida.

Há 500 metros do último assalto, por volta das 5h30, uma mulher, 40 e sua filha de 22 anos, também foram vítimas de assalto na rua Ubirajara Guarani. As duas procuraram a delegacia e disseram em depoimento que ambas estavam em um ponto de ônibus na esquina com a rua Minas Novas, quando foram abordadas por dois indivíduos armados, montados em uma motocicleta.

Segundo as vítimas, os assaltantes estavam bastante agitados no momento da ação, quando pegaram a bolsa da mulher e fugiram em tentativa de assaltar outra pessoa que estava numa rua mais abaixo.

Segundo o registro policial, as vítimas eram um homem, 51, e um jovem, 19 anos, que também foram assaltados pelos mesmos dois indivíduos, na mesma rua, a menos de 100 metros onde as duas mulheres foram assaltadas. Em depoimento na delegacia, o jovem disse que ambos estavam aguardando também o transporte coletivo, quando também foram surpreendidos pelos assaltantes. Após levarem todos os pertences de valores, os bandidos fugiram sentido a BR-163.

Ainda em depoimento, o jovem disse que encontrou alguns documentos que pertencem a uma mulher.

Os casos foram todos registrados na 4º Delegacia de Polícia no bairro das Moreninhas.