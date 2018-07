ONG realiza festa julina em prol da causa animal

A Organização Não-Governamental (ONG) de Proteção Animal Abrigo dos Bichos realiza neste sábado (14), o 5º Arraiau-auau, festa julina em beneficio a causa animal em Campo Grande.

O dinheiro arrecadado será usado na manutenção da instituição, que tem gastos frequentes com ração, vacinas, medicamentos, tratamentos e cirurgias para os animais domésticos que resgata e atende.

Durante a festa, a população poderá saborear pratos típicos, ouvir música ao vivo e concorrer a prêmios. Haverá também espaço kids com brinquedos infantis. De acordo com Diogo Zampieri, Diretor de Comunicação da ONG, o preço do convite é R$ 5,00, mas a ideia é que a população se engaje e pague o quanto desejar acima desse valor, como uma forma de doação.

“É um evento beneficente, mas é também uma oportunidade para a família e amigos se encontrarem em um ambiente agradável, com preços extremamente acessíveis e música ao vivo. Na venda dos ingressos e durante a festa, aceitaremos doações de qualquer valor. A ONG segue um estatuto rígido e dentre as nossas obrigações, também devemos prestar contas. Tudo que for gasto e arrecadado no evento, será de conhecimento público”, afirma Diogo.

O 5º Arraiau-auau acontece a partir das 18h na Sociedade São Vicente de Paulo, localizada na rua Abrão Julio Rahe, nº 810.

Para auxiliar o abrigo com doações em dinheiro, alimentos ou decoração, entre em contato pelo número (67) 9 9605-9887.