Um ônibus de transporte coletivo foi apedrejado, na manhã desta quinta-feira (22), no Jardim Aero Rancho, região sul da Capital. Apesar do susto, o motorista de 54 anos, que conduzia o veículo, procurou a delegacia para registrar o crime. O suspeito até o momento não foi identificado.

O crime ocorreu por volta das 5h, quando o motorista que conduzia o veículo da linha 110, da empresa Consórcio Guaicurus, se assustou ao ouviu um barulho estranho vindo do interior do ônibus. Ao verificar, deparou com os vidros quebrados, e ao descer do carro e olhar pela via, não encontrou nenhum suspeito.

O condutor procurou imediatamente a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Piratininga, onde o coletivo foi fotografado para a perícia e registrado como arremesso de projétil.