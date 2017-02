Motorista do veículo ficou preso as ferragens e apresentou fraturas pelo corpo

Um motorista e dez passageiros ficaram feridos após um ônibus interestadual colidir violentamente na traseira de uma carreta colheitadeira, na manhã desta quinta-feira (16), na BR-267, em Bataguassu. As vítimas foram encaminhadas ao hospital da região para atendimento médico. O condutor do veículo teve fraturas nas pernas e está em observação.

Acidente aconteceu no km 50, quando um ônibus que seguia com 44 passageiros, em direção a Bataguassu, por motivos ainda desconhecidos colidiu na traseira de um caminhão Scania atrelada em uma plataforma de colheitadeira.

Condutor do ônibus ficou preso nas ferragens e foi preciso o trabalho do Corpo de Bombeiros para atendimento no local. Alguns dos passageiros que usavam cinto de segurança saíram ilesos do acidente.

Segundo o site Da Hora Bataguassu o veículo saiu de Porto Velho (RO) com destino a Curitiba (PR).

Agentes da Polícia Rodoviária Federal estiveram no local registrando o fato.