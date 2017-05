Ônibus com 26 passageiros tomba na BR-060, em Camapuã

Chovia muito na hora que o motorista fez uma ultrapassagem e perdeu o controle do ônibus

Um ônibus da empresa da empresa Cruzeiro do Sul com aproximadamente 20 pessoas tombou no final da tarde de segunda-feira (15), na BR-060, em Camapuã.

O acidente aconteceu por volta das 17h20 em um trecho da rodovia que está em obras e chovia muito no momento, segundo informações do site Idest, o ônibus perdeu o controle ao fazer uma ultrapassagem.

Equipes de resgate de Camapuã, São Gabriel do Oeste e Campo Grande foram acionadas para atender o acidente.

Os passageiros foram levados para o Hospital Municipal de Camapuã, cerca de cinco pessoas foram transferidas para Campo Grande por precisarem de mais cuidados.

Não houve vítima fatal.