Ônibus de turismo é apreendido com produtos contrabandeados

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, nesta sexta-feira (21), por volta das 12h20, um ônibus de turismo com placas de Ponta Porã transportando centenas de produtos sem documentação de regularidade fiscal, tendo como destino a cidade de Goiânia, GO. A apreensão ocorreu na BR 463 durante abordagens do policiamento itinerante de fronteira para fiscalização.

Durante vistorias no compartimento de bagagens, os policiais encontraram diversos pacotes de peças de roupas (infantis e adultos) e produtos eletrônicos (aparelhos de celulares e receptores digitais) de origem estrangeira. Ao todo foram 1139 unidades. O condutor do ônibus disse que foram apenas contratados para fazer o transporte da mercadoria.

O ônibus e os produtos apreendidos foram entregues na Receita Federal de Dourados para os procedimentos legais.