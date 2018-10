Na manhã desta terça-feira (23) um ônibus da empresa Expresso Queiroz pegou fogo na BR-163, na altura do km 276, imagens gravadas por uma pessoa que passava pela via mostra o veículo sendo destruído pelas chamas.

O ônibus de viagem tinha saído as 9h30 da cidade de Dourados, e seguiria viagem para Campo Grande, mas antes de sair do perímetro de Dourados o coletivo acabou pegando fogo.

A reportagem do JD1 Notícias, em contato com a CCR MSVia, concessionária que toma conta da BR-163, informou que não houve nenhuma vítima, todos os passageiros saíram ilesos.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi acionada às 10h24 e fez todos os procedimentos para proteger a integridade do motorista e passageiros.

O fogo foi controlado e os passageiros tiveram que seguir viagem em outro ônibus da empresa. A redação entrou em contato com a empresa Expressa Queiroz, para saber as causas do incêndio, mas até o fechamento desta matéria, não obtivemos respostas.