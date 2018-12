O "Saladão" deixou de ser um projeto e já se transformou em programa da Prefeitura da Capital, realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia (Sedesc). E, neste final de ano o ônibus do projeto terá momentos de comercialização diferenciados, participando da programação da Cidade do Natal.

Lançado em agosto, o Projeto "Saladão" representa fomento à horticultura e fortalecimento da agricultura familiar de Campo Grande. O agora Programa Saladão visa também levar qualidade de vida e saúde às pessoas através de alimentos saudáveis, com produtos frescos comercializados em pontos pré-determinados. Os produtos seguem direto da produção para a mesa do consumidor.

Sem alterar os dias e horários de comercialização, que já se tornaram tradicionais na quarta, quinta e sexta-feira, das 6h às 18h, o ônibus Saladão estará presente na Cidade do Natal, em dois finais de semana: 15, 16, 22 e 23 de dezembro, das 17h às 23h.

A partir do dia 24, o Saladão estará em recesso até janeiro de 2019 e retornará em data a ser anunciada pela Superintendência do Agronegócio da Sedesc.

Serviço – Programa Saladão

Data: 15 e 16 de dezembro (sábado e domingo)

Horário: das 17h00 às 23h00

Local: Cidade do Natal (primeiro recuo após o portão de entrada)