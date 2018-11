Os clientes poderão aproveitar as ofertas durante o dia todo no feriado da Proclamação da República

O Ônibus Saladão vai funcionar neste feriado de 15 de novembro, quinta-feira, na Praça do Peixe, no Bairro Villas Boas. O veículo ficará estacionado nos das 6h às 18h para melhor atender a população com ofertas e produtos da agricultura familiar.

O Projeto Saladão visa propiciar fomento à horticultura e fortalecimento da agricultura familiar de Campo Grande. O ônibus Saladão é abastecido no dia das vendas durante a madrugada; o caminhão refrigerado utilizado pelo Projeto vai às propriedades rurais buscar os hortifrutis que são colhidos no dia da comercialização.

João Krabbe, superintendente do Agronegócio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia (Sedesc) disse que o projeto não irá funcionar na sexta-feira, dia 16.

Serviço:

Nesta quarta-feira (14), as atividades vão acontecer na Rua Alexandre Farah (ao lado do Santuário Perpétuo Socorro), Bairro Amambaí;

Na Quinta-feira (15), na Praça do Peixe, Bairro Villas Boas.

Horário: das 6h às 18h