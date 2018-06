Na manha desta segunda-feira (11), no km 544 da BR-163, em Bandeirantes - MS, aconteceu o tombamento de um ônibus com placas de Campo Grande - MS.

No veículo haviam 21 passageiros, sendo duas vítimas com lesões moderadas e uma com lesões leves. As vítimas foram encaminhadas para a Santa Casa de Campo Grande.

A PRF, equipe de Resgate e Concessionária CCR Vias estiveram no local.