Na manhã desta sexta-feira (14) um ônibus interestadual, da empresa Expresso Maringá, com 21 passageiros, tombou na rodovia BR-163, entre Caarapó e Dourados.

De acordo com informações repassadas ao JD1 Notícias pela assessoria de comunicação da empresa, cinco passageiros ficaram feridos, mas sem gravidade. As equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da CCR MS Via prestam atendimento aos passageiros.

Ainda de acordo com a assessoria, chovia muito no momento em que o ônibus tombou, o que pode ter sido a causa do acidente. Os cinco feridos foram encaminhados para Dourados e Caarapó para receberem atendimento médico.