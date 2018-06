Ônibus tomba na pista da BR-163 e sete pessoas ficam feridas

Um ônibus da Viação Umurama tombou na madrugada desta segunda-feira (4), na BR-163, em Nova Alvorada do Sul. Dos 23 passageiros, sete ficaram feridos e foram levados ao hospital da cidade. O motorista disse que acabou perdendo o controle e não conseguiu evitar o acidente, o veículo capotou no acostamento da via.

Segundo o site Alvorada Informa, o ônibus saiu de Mundo Novo e seguia para Campo Grande. Uma passageira chegou a ficar presa nas ferragens. O local foi interditado pelas equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e CCR/MS Vias. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros.

O motorista não soube informar o que teria acontecido para perder o controle da direção. Ele sofreu escoriações pelo rosto e também precisou de atendimento médico. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Municipal Francisca Ortega. O nome das vítimas e a gravidade não foram divulgadas. Ainda na manhã desta segunda-feira, passageiros retornaram ao local para recolher suas bagagens.

Veja imagem: