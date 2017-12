ONU e Sebrae promovem curso em Campo Grande

A ONU Meio Ambiente e o Sebrae/MS promovem no dia 6 de dezembro, em Campo Grande, um curso de capacitação voltado para empresas do estado. O evento faz parte do projeto “Compras Públicas Sustentáveis e Rotulagem Ambiental” (do inglês, SPPEL) e visa capacitar empresários da iniciativa privada, especialmente micro e pequenos empresários, para trabalharem com requisitos socioambientais em editais públicos para aquisição de produtos e serviços.

O workshop será voltado exclusivamente para Micro e Pequenas Empresas (MPE) e negócios de médio porte. O curso irá abordar a aplicação da sustentabilidade nas contratações e logísticas públicas e a participação em licitações sustentáveis. Também serão apresentados casos concretos de sustentabilidade empresarial noções sobre selos, certificados e rotulagens, entre outros temas.

Pauline Barbosa, analista técnica do Sebrae/MS, explica que a capacitação é uma oportunidade para os pequenos negócios do estado que procuram expandir suas vendas e acessar novos mercados. “A ONU é um organismo que busca disseminar boas práticas mundiais, e a realização do curso para empresários de Mato Grosso do Sul é uma forma de ampliar as políticas socioambientais nas compras, licitações e pregões da administração pública”, afirma.

O projeto é desenvolvido em parceria com os Ministérios do Meio Ambiente (MMA), do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP) e da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) e, entre os resultados alcançados, já desenvolveu uma série de estudos sobre o tema, promoveu três workshops – um deles internacional – e influenciou na criação de um Grupo de Trabalho (GT) no Governo Federal sobre compras públicas sustentáveis.

“O SPPEL é um marco para a ONU Meio Ambiente por ser uma importante ferramenta para a difusão do conceito de compras públicas sustentáveis e rotulagem ambiental no Brasil”, aponta Regina Cavini, Oficial Sênior da ONU Meio Ambiente. “Por meio das oficinas são alcançados importantes atores chaves, como o pequeno e médio empresário, que são por sua vez essenciais tanto para colocar o conceito em prática como para dar fôlego à disseminação nacional’, conclui.