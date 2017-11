ONU oferece assistência a Irã e Iraque após terremoto que matou centenas

Voluntários no norte do Iraque e do Irã estão mobilizando ajuda e proporcionando abrigos para os atingidos nas cidades mais afetadas

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, enviou nesta segunda-feira (13) condolências às famílias das pessoas atingidas por um terremoto ocorrido entre a fronteira do Irã e o Iraque.

Em nota, emitida pelo porta-voz, o chefe da ONU enviou sua solidariedade aos governos iraniano e iraquiano e disse que a organização está pronta para assistir os países caso seja solicitado. A informação é da ONU News.

Guterres manifestou profunda tristeza com a perda de vidas e desejou pronta recuperação aos feridos no sismo. A maioria das vítimas é da província de Kermanshah, no oeste do Irã. A organização Crescente Vermelho informou que suas equipes estão ajudando com o resgate e primeiros socorros.

De acordo com os profissionais, o quadro de destruição é arrasador. Voluntários no norte do Iraque e do Irã estão mobilizando ajuda e proporcionando abrigos para os atingidos nas cidades mais afetadas.