Operação All In: 17 respondem por tráfico internacional de drogas após justiça aceitar denúncia

Quadrilha, que atuava em Mato Grosso do Sul e no Paraná, lavava dinheiro do crime em nome de laranjas

O Ministério Público Federal (MPF) em Mato Grosso do Sul ofereceu denúncia e a 3ª Vara da Justiça Federal já aceitou ação penal contra 17 investigados na Operação All In, deflagrada pela Polícia Federal (PF) em março deste ano para combater o tráfico de drogas entre o Brasil e a Bolívia. Os réus responderão criminalmente por tráfico internacional, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro.

Segundo as investigações, a quadrilha realizava o transporte aéreo de entorpecentes da Bolívia até o interior do Paraná, por meio do aeródromo de Ocorema, em Corumbá. As drogas seguiam, então, de caminhão para estados do sul e sudeste do país, onde eram distribuídas. Em duas apreensões feitas pela PF, mais de 810 kg de cocaína foram encontrados com os criminosos.

Para lavar o dinheiro oriundo do tráfico, a organização criminosa utilizava nomes de “laranjas” ou “testas de ferro” para movimentar contas bancárias e transferir a posse dos veículos utilizados no transporte das drogas. Caminhões, carretas, carros de passeio, moto e até aeronaves foram registradas em nome de terceiros para ocultar o lucro das drogas. De acordo com as investigações, ao menos 21 vezes, de abril de 2016 a março de 2017, dinheiro oriundo do tráfico foi lavado pela quadrilha.

Na denúncia recebida pela Justiça, além da condenação criminal dos réus, o Ministério Público pede o perdimento de 22 veículos, quatro aeronaves e três imóveis utilizados em proveito do tráfico. Dos 17 denunciados, 10 já se encontram presos em penitenciárias de Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo.

A Operação All In foi batizada com esse nome em referência à jogada do Poker em que o jogador aposta todas as suas fichas em uma mão de cartas - situação semelhante ao modo de atuação da quadrilha, que se arriscava no transporte de grandes carregamentos de entorpecentes.

Confira o nome dos réus e a devidas imputações penais:

1. GERSON PALERMO (Crimes: tráfico internacional, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro)

2. OSVALDO INÁCIO BARBOSA Jr. - “JUNINHO” (Crimes: tráfico internacional, associação para o tráfico)

3. LUIZ CARLOS FERNANDES DE CARVALHO (Crimes: tráfico internacional, associação para o tráfico)

4. LUCAS DONIZETTI BUENO DE CAMARGO (Crime: lavagem de dinheiro)

5. CAIO LUIZ CARLONI (Crimes: tráfico internacional, associação para o tráfico)

6. SEBASTIÃO NUNES SIQUEIRA (Crime: lavagem de dinheiro)

7. MILTON MOTA Jr. - “BOCA” (Crime: associação para o tráfico)

8. NABIH ROBERTO AWADA (Crime: lavagem de dinheiro)

9. HUGO LEANDRO TOGNINI (Crime: associação para o tráfico)

10. EDUARDO PERES DA SILVA (Crime: lavagem de dinheiro)

11. ANTÔNIO FEITOSA NETO (Crime: lavagem de dinheiro)

12. JOÃO LEANDROSIQUEIRA - “NANDO”: (Crimes: tráfico internacional, associação para o tráfico)

13. JURANDIR ROSA NOVAIS (Crime: lavagem de dinheiro)

14. ALGACIR BATISTA DE ABREU (Crime: lavagem de dinheiro)

15. CELIO BARBOSA DA FONSECA (Crime: lavagem de dinheiro)

16. CELSO LUIZ LOPES (Crime: associação para o tráfico)

17. EZIO GUIMARÃES DOS SANTOS (Crime: associação para o tráfico)