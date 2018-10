O Exército Brasileiro, através da Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC), iniciou nesta terça-feira (16), a sétima edição da Operação "Alta Pressão", que acontece simultaneamente nas 12 Regiões Militares, abrangendo todo o território nacional.

Na área de responsabilidade da 9ª Região Militar, estados de Mato Grosso, de Mato Grosso do Sul e município de Aragarças-GO, as ações contam com a participação dos Órgãos de Segurança e Ordem Pública (OSOP) e de Agências Governamentais.

Esta operação tem como finalidade intensificar a fiscalização do comércio de armas de fogo e munições e está sendo realizada pela segunda vez neste ano.

Durante as ações, são verificadas as documentações, condições de segurança, armazenamento, comercialização e o transporte, com base nas normas em vigor. A fiscalização poderá se estender a outros Produtos Controlados pelo Exército (PCE), observado a necessidade e a conveniência, no decorrer da operação.

As Organizações Militares que compõem o Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados da 9ª Região Militar (SisFPC/9) realizarão a fiscalização de mais de 60 estabelecimentos, empregando aproximadamente 50 fiscais militares.

As atividades conduzidas pelo SisFPC/9 têm alcançado importantes resultados, conforme observado nas outras edições da Operação Alta Pressão e nas demais operações ocorridas ao longo do corrente ano.

Todo esse empenho tem como objetivo coibir o comércio de armas ilegais no país e intensificar as medidas de fiscalização na venda de armas de fogo e munições, contribuindo, significantemente, para a segurança da sociedade e a preservação da ordem pública.