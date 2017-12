Operação antidrogas no Paraguai detém 12 brasileiros e 16 paraguaios

Uma operação antidrogas deteve nesta quinta-feira (7) 28 pessoas (16 paraguaios e 12 brasileiros) na cidade de Pedro Juan Caballero, que faz fronteira com o Mato Grosso do Sul, onde os agentes apreenderam armas e 14 veículos, informou a Polícia Nacional do Paraguai. A informação é da Agência EFE.

Durante a operação, da qual participaram homens da Secretaria Nacional Antidrogas, foram confiscadas duas pistolas, um fuzil, um quilo de droga não especificada e dinheiro, cuj quantia não foi determinada a.

A incursão foi realizada com presença de representantes da Promotoria paraguaia e, por enquanto, não foram divulgados mais detalhes sobre o caso.

As cidades fronteiriças entre o Paraguai e o Brasil, como Ciudad del Este e Pedro Juan Caballero, são as principais rotas regionais do tráfico de cocaína e maconha, segundo a Secretaria Nacional Antidrogas.