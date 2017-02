Operação Carnaval da Polícia Civil tem o objetivo de garantir maior segurança aos foliões

Com o objetivo de garantir a segurança dos foliões neste período de festas, a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul deflagra a partir sexta-feira (24), a Operação Carnaval que abrange todas as delegacias do Estado.

Este ano o foco da operação da Polícia Civil é a proteção dos patrimônios públicos e privados, bem como a proteção da integridade física dos foliões. Até a próxima quarta-feira (1º), delegados, investigadores e escrivães, intensificam as vistorias em clubes e locais onde acontecem os bailes de carnaval, para verificar todo tipo de documentação, especialmente os alvarás do Corpo de Bombeiros.

A ação será pontual em Campo Grande, cidades sedes das delegacias regionais da Polícia Civil e municípios turísticos, que por conta do carnaval recebem maior fluxo de turistas e visitantes. Todas as delegacias do Estado contam com equipes de plantão para registro de boletins e atendimento de ocorrência, quando for o caso.

Em Campo Grande as equipes do plantão das Delegacias de Pronto Atendimento Comunitário do Centro e do Bairro Piratininga e da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, na Casa da Mulher Brasileira, serão reforçadas. Já a Delegacia Especializada de Polinter e Capturas (Polinter), responsável pelo cadastro de pessoas procuradas, manterá plantão 24 horas por dia durante a Operação.

A Polícia Civil esclarece que a Depac Centro, localizada na rua Padre João Crippa, 1581, atende as ocorrências das regiões do Centro, Segredo, Prosa e Imbirussu, já a Depac Piratininga, com endereço na rua Nove de Julho, 705, atende as ocorrências da Região Urbana do Bandeira, Anhanduizinho e Lagoa, e todos os casos de violência doméstica são atendidos na Casa da Mulher Brasileira, na rua Brasília, no Jardim Imá.

As relações das unidades policiais com os números de telefones, bem como as escalas de plantões podem ser consultadas no site da Polícia Civil através do endereço eletrônico www.pc.ms.gov.br/servicos .