Operação contra tráfico cumpre mandados em Campo Grande e Ponta Porã

Com 67 mandados judiciais, entre buisca e apreensão, prisão preventiva e prisão temporária, a Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta sexta-feira (17), a Operação Enigma para desarticular organização criminosa de tráfico internacional.

Sob comando da PF do Paraná, a Operação cumpre sete mandados de busca e apreensão em Mato Grosso do Sul, quatro em Campo Grande e três em Ponta Porã, cidade a km da Capital.

Além de Mato Grosso do Sul a PF cumpre mandados em sete cidades do Paraná e duas cidades de Santa Catarina.

De acordo com as investigações da PF, o grupo criminoso aquiria a droga no Paraguai e transportava clandestinamente para o país com o objetivo de abastecer, principalmente, a capital paranaense e região metropolitana.

A organização criminosa também estabeleu esquema de lavagem de dinheiro que envolvia a ocultação e fracionamento das operações financeiras, a utilização de “laranjas” para realização de negócios envolvendo bens adquiridos pelo grupo, a compra de veículos de luxo, imóveis rurais e outros de alto padrão no litoral de Santa Catarina.

As investigações apontam que o grupo criminoso é responsável pelo tráfico de cerca de 200 quilos de cocaína e “crack” mensalmente para distribuição em Curitiba e região metropolitana.

Operação Enigma

A designação do nome da operação foi estabelecida em momento inicial da investigação quando eram desconhecidos dos investigadores a estrutura de atuação e forma de comunicação do grupo criminoso alvo da investigação.