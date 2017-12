Operação de combate ao contrabando cumpre 4 mandados de busca e apreensão

A Polícia Federal (PF) com o apoio da Receira Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (21), a Operação Harpócrates, de comate ao contrabando, em Campo Grande. Foram cumpridos quatro mandados de busca a apreensão na Capital.

Segundo informações da PF, a Operação Harpócrates é o resultado de duas investigações da PF de esquemas ilegais de ingresso no país de mercadorias descaminhadas e possível prática do crime de lavagem de dinheiro.

A primeira investigação envolve a comercialização, em uma loja sediada num Hotel desta capital, de equipamentos eletrônicos estrangeiros, como smartphones, computadores pessoais, notebooks, suprimentos de informática, som, drones.

A segunda investigação apura a comercialização de grande quantidade de roupas, de marcas internacionais, adquiridas em outros países da América do Sul.

Operação Harpócrates

O nome da operação faz referência à mitologia grega, na qual Harpócrates representa o Deus do silêncio e do segredo, contrastando com a ostentação apresentada por alguns investigados.