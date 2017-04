Operação Desdita: Gaeco investiga trafico de drogas em 5 cidades do Estado

Com 24 mandados de prisão preventiva e 14 mandados de busca e apreensão em Campo Grande, Dourados, Navirai, Brasilândia e Ponta Porã, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) deflagrou na manhã desta terça-feira (18), a Operação Desdita contra o tráfico de drogas no Estado.

Além dos mandados, a Operação ainda determinou o bloqueio de dezenas de linhas de telefonia celular e contas bancárias que eram operacionalizadas pela organização criminosa. As ordens foram expedidas pelo Juiz Mário José Esbalqueiro Júnior, juiz da 2 Vara de Execução Penal de Campo Grande.

A operação de combate ao tráfico de drogas, associação para o tráfico, roubo e atuação do Primeiro Comando da Capital (PCC) em Mato Grosso do Sul, dentro e fora dos presídios foi deflagrada em conjunto com a Polícia Militar de MS, através dos batalhões do CHOQUE, BOPE e DINTEL.

De acordo com o Gaeco, dos 24 mandados de prisão preventiva, 15 referem-se a pessoas que estão presas em Mato Grosso do Sul. O cumprimento destes mandados de prisão acontece com o apoio da Agência Penitenciária Estadual (Agepen).

A atuação do Gaeco em 2016 resultou na transferência dos principais líderes da facção criminosa denominada Primeiro Comando da Capital (PCC) com atuação em Mato Grosso do Sul, para presídios federais no início deste ano.

Os promotores de justiça integrantes do GAECO Thalys Franklyn de Souza, Marcos Roberto Dietz, Tiago di Giulio Freire e Fernando Mastins Zaupa em Campo Grande e em Dourados a Promotora de Justiça Cláudia Loureiro Ocariz Almirão participaram da operação.