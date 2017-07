Operação do Gaeco prende diretor de presídio e três agentes penitenciários

O Diretor do IPCG (Instituto Penal de Campo Grande), Fúlvio Ramires da Silva e três agentes penitenciários foram presos nesta segunda-feira (10) durante a segunda fase da Operação Chip deflagrada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado).

A Operação teve como alvo o Sistema Prisional em Campo Grande. Os Promotores de Justiça que fazem a investigação apuraram inúmeras ilegalidades, tais como os crimes de corrupção (ativa e passiva), peculato, inserção de telefones celulares nos estabelecimentos penais, tráfico de drogas e associação ao tráfico. Na primeira fase da operação houve apreensão de documentos e objetos ilícitos, além da oitiva de testemunhas e prisões.

Agora na segunda fase da Operação CHIP, o Gaeco deu continuidade a investigação dos fatos, e realizou hoje o cumprimento de 06 (seis) mandados de prisão preventiva, expedidos pelo juízo da 2ª Vara das Execuções Penais de Campo Grande, Mário José Esbalqueiro Junior.

O nome da operação CHIP refere-se a um dos alvos que é agente penitenciário, suspeito de inserir celulares e chips no interior do IPCG.