Operação especial de transporte coletivo é realizado na Capital

O TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul) e a AGETRAN (Agência Municipal de Transporte e Trânsito de Campo Grande) informaram que serão mantidas em pleno funcionamento duas linhas do transporte coletivo que atendem a região do Parque dos Poderes, neste sábado (10) e no próximo fim de semana, em Campo Grande. O funcionamento será mantido em razão do final do prazo para o cadastramento eleitoral obrigatório.

Geralmente, o órgão de trânsito reduz as linhas para a região aos sábados e paralisa aos domingos. Entretanto, como o Fórum Eleitoral funcionará nos dois próximos finais de semana (sábado e domingo) das 8h às 17h, tal medida foi tomada para garantir o acesso dos eleitores ao Parque dos Poderes.

A operação especial será realizada da seguinte forma:

Linha 230 (Terminal Nova Bahia/ Parque dos Poderes) irá operar no plano funcional de Seg. /Sex. das 5h35 às 18h35.

Linha 521 – (Parque dos Poderes / Centro) irá operar no plano funcional de Seg. / Sex. das 05h42 às 19h10.

Além do Fórum Eleitoral, a outra opção de atendimento no fim de semana é o Memorial da Cultura, que fica na Av. Fernando Corrêa da Costa, 559. Lá os trabalhos também ocorrem sábado e domingo, das 8h às 17h.

O prazo para cadastrar a biometria encerra no dia 18 de março. O eleitor deve levar via original de um documento oficial de identificação com foto. Homens maiores de 18 anos que irão tirar o título pela primeira vez, devem também apresentar o comprovante de quitação do serviço militar, com cópia.