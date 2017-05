Imagens fortes: Operação investiga aborto clandestino na Capital

Com sete mandados, a Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude (DEAIJ) com apoio da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR) deflagrou na manhã desta terça-feira (16) a Operação Herodes, contra abortos clandestinos.

De acordo com informações da Polícia Civil (PC), estão sendo cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão preventiva. Os mandados foram emitidos pela 1ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande.

Operação Herodes

As investigações da Operação Herodes tiveram início em março deste ano, depois do caso de uma adolescente de 17 anos que teria praticado aborto e enterrado o feto.