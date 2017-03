Operação ‘Licitante Fantasma’: PF investiga fraudes em licitações em MS e sistema eletrônico

Com quatro mandados de busca e apreensão em residências e estabelecimentos, a Polícia Federal (PF) e a Controladoria Geral da União (CGU) deflagraram na manhã desta terça-feira (21), a Operação Licitante Fantasma em Campo Grande.

O objetivo da operação é desarticular organização criminosa que fraudava o sistema ComprasNet, ferramenta de pregão eletrônico federal, e licitações presenciais em Mato Grosso do Sul. De acordo com investigações da Operação, em um dos casos foi identificado o pagamento de valor 600% maior do que a proposta inicial.

Segundo informações da PF, em três anos de investigação foram detectadas fraudes nas compras realizadas pelo sistema de pregão eletrônico por um grupo de empresários que combinam os preços e fraudavam os lances.

Os valores oferecidos pelos vencedores, nos caos de licitações eram previamente ajustados, o que impedia a livre concorrência e causava prejuízos.em violação aos princípios regulamentadores das licitações públicas.

Operação Licitante Fantasma

O nome da operação faz alusão ao fato de que algumas empresas que participavam das licitações e do sistema ComprasNet atuando como concorrentes, na verdade, pertenciam ao mesmo indivíduo e existiam apenas nos registros cartorários, eram fictícias.