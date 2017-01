Operação mirou casa de vereador reeleito em Corumbá

Viaturas do Gaeco foram flagradas na casa do vereador reeleito Youssef El Sala

Em ação da Operação Xadrez do Ministério Publico Estadual, viaturas do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) foram flagradas na casa do vereador reeleito em Corumbá,Youssef El Sala (PDT) na manhã desta segunda-feira (23), por volta das 6 horas, de acordo com informações do jornal Capital do Pantanal.

Acompanhado por promotores de Campo Grande e dois promotores criminais de Corumbá, Luciano Conte e Rodrigo Corrêa, não foi confirmado se ação do Gaeco cumpriu mandado de prisão ou de busca e apreensão na casa do vereador reeleito.

Ainda de acordo com o jornal, cerca de 50 policiais do Gaeco e do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) e do Batalhão de Choque da Polícia Militar estão em vários pontos da cidade, realizando ação simultânea da operação Xadrez. Segundo o Ministério Público Estadual (MPE), o objetivo é cumprir nove mandados de prisão, 12 de buscas e apreensão e uma condução coercitiva.

O alvo da operação são presos ligados ao a organização criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital) que cumprem mandado no presídio de Corumbá.