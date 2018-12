As previsões do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), 730 mil veículos circularão pela rodovia

A CCR MSVia inicia na nesta sexta-feira (21) uma operação especial voltada para a intensificação do tráfego nas festas de fim de ano. Segundo previsões do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), 730 mil veículos circularão pela rodovia entre 21 e 26/12 e 27/12 a 03/01.

Durante o período do Natal são esperados 370 mil veículos trafegando pela BR-163/MS. Nesta sexta-feira, o primeiro dia da "Operação Natal", mais de 90 veículos passarão pela rodovia, sendo os horários mais intensos entre 11h e 12h, que será uma média de seis mil veículos/hora e das 16h às 17h uma média de quase seis mil/hora. Já no sábado (22), o horário com maior fluxo de veículos será entre 11h e 12h, quando mais de 12 mil veículos estarão trafegando pela rodovia com uma média de quase seis mil/hora.

Para a Operação Réveillon (27/12 a 03/01), a expectativa é de que mais de 360 mil veículos passem pela BR-163/MS. Na quinta (27), mais de quatro mil veículos por hora devem passar pela rodovia durante o horário de tráfego mais intenso (das 11h às 12h). Para o retorno, no dia 3 de janeiro, a expectativa é de mais de 72 mil veículos, sendo o horário de pico entre 16h e 17h, com média de quase cinco mil veículos por hora.

SAU reforça atendimento

A frota do SAU será reforçada para atender as ocorrências durante os dias de operações especiais, com viaturas posicionadas em pontos estratégicos nos horários críticos de tráfego, visando aumentar a rapidez nos atendimentos e ampliar a segurança e fluidez do tráfego. Entre outras, estarão operando 22 ambulâncias-resgate (cinco delas são unidades móveis de terapia intensiva), quatro viaturas de intervenção rápida, nove guinchos pesados, 21 guinchos leves, 24 inspeções de tráfego e 11 caminhões de serviço à disposição dos usuários da rodovia, 24 horas por dia, todos os dias.

Além disso, a equipe composta por cerca de 500 colaboradores, trabalhará em regime de revezamento, diuturnamente. O contingente será comandado pelo Centro de Controle Operacional, CCO, que responde pela logística de atendimento, com um grupo de 15 colaboradores especializados. Tudo isso aliado ao monitoramento integral da BR-163/MS por meio das mais de 477 câmeras de CFTV dispostas na rodovia.

Pedágio

Os pedágioS estarão operando normalmente. As tarifas básicas variam de R$ 5,00 a R$ 7,80. Veículos comerciais pagam por eixo. O pagamento nas praças de pedágio deve ser feito por meio de dinheiro ou cheque. Nos postos de cobrança não serão aceitos cartões de débito ou cartões de crédito. Haverá, ainda, a possibilidade do pagamento eletrônico, por meio de dispositivos instalados nos para-brisas dos veículos, os chamados TAGS.

Os pedágioS estão instaladas nos seguintes locais: Mundo Novo (km 28,2);Itaquiraí (km 113,2); Caarapó (km 227,9); Rio Brilhante (km 313,7); Campo Grande (km 432,1); Jaraguari (km 533,8); São Gabriel do Oeste (km 603,4); Rio Verde de Mato Grosso (km 703,5) e Pedro Gomes (km 817,8).

Obras

As obras de pare-e-siga, que envolvem interdição parcial das pistas, serão suspensas no dia 21 (sexta), a partir da 0h, até à meia-noite da segunda (23). No dia 25 (terça) a interrupção será iniciada ao meio-dia e seguirá até as 0h do dia 30 (domingo). Já no dia 1º de janeiro, as obras serão suspensas a partir das 12h até a meia-noite do dia 7 (segunda). As demais obras seguirão o mesmo calendário, mas não devem interferir no tráfego.

Cargas especiais

A circulação de cargas especiais será suspensa das 14h às 22h nas duas terças-feiras (25/12 e 01/01/19).