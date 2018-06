O Ministério Público de Mato Grosso do Sul e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) já apreendeu drogas, munições e armas de fogo na manhã desta terça-feira (12), durante a "Operação Paiol" em conjunto com o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) e o Batalhão de Polícia de Choque da Polícia Militar.

A operação irá cumprir 27 mandados de prisão preventiva e 12 mandados de busca e apreensão. Segundo nota do GAECO, até o momento já foram apreendidos 800 gramas de skank (super maconha), 343 munições e cinco armas de fogo, sendo uma submetralhadora da marca Hugger cal. 9mm e um fuzil SL15 da marca Spike Táctica.

Durante investigações anteriores, sete pessoas foram presas em flagrante por tráfico e porte de arma de fogo de uso proibido.

As buscas tiveram início em junho de 2017 e o foco era identificar pessoas integrantes da facção criminosa do Primeiro Comando da Capital (PCC) em Mato Grosso do Sul que atuavam na aquisição, guarda, comercialização e empréstimo de armas de fogo, utilizadas para praticar diversos crimes

O nome da operação "Paiol" refere-se ao local ou setor onde são armazenados os armamentos do grupo do PCC.