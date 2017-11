Operação Piracema começa à meia-noite deste sábado

Após encerrar operação chamada de "pré-piracema", a PMA (Polícia Militar Ambiental) de Mato Grosso do Sul dá início à fiscalização do período da Piracema, ou seja, quando os peixes se reproduzem nos rios do Estado.

A Operação Piracema começa oficialmente na meia-noite desta sábado (4) de após intensa fiscalização no Dia de Finados. O objetivo principal é evitar a depredação de cardumes em duas bacias, dos rios Paraná e Paraguai. Este período se estenderá até o dia 28 de fevereiro de 2018, em todos os locais.

Na Operação Piracema do ano passado, foram autuados 64 pescadores, apreendidos 1,4 mil kg de pescado e aplicados R$ 125.700,00 mil em multas, um valor considerado bastante alto. Para este ano, os rios serão fechados após a meia-noite do dia 5 de novembro, e a estratégia de fiscalização será a de monitoramento de cardumes principalmente nos pontos mais vulneráveis à pesca predatória, que são as cachoeiras e corredeiras. Ao todo serão 10 postos de monitoramento de cardumes.

Segundo informações do site Dourados News em vários pontos serão montados postos fixos com policiais durante 24 horas por dia. O esquema especial de fiscalização será mantido como nos anos anteriores, contando com um efetivo de 345 policiais nas 25 Subunidades em 18 municípios. Algumas modalidades de pesca muito específicas serão liberadas mediante autorização adequada, que são a pesca de subsistência e a pesca científica.