A Operação foi deflagrada na manhã desta terça-feira (25) e cumpre quatro mandados de busca e apreensão e dois mandados de Afastamento Cautelar do presidente e da tesoureira do Sindicato dos Funcionários Públicos do Município de Naviraí (SFPMN), além de decreto de indisponibilidade patrimonial dos investigados.

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul, por meio do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO), e da 2ª Promotoria de Justiça de Naviraí, cumpre mandados de busca e apreensão no município.

A investigação está sendo conduzida pela 2ª Promotoria de Justiça de Naviraí que apura o crime de peculato contra os cofres do Sindicato dos Funcionários Públicos do Município.

O prejuízo ao Sindicato dos Funcionários Públicos do Município de Naviraí, onde estão credenciados servidores da prefeitura e da Câmara Municipal, já foi estimado em cerca de R$ 670 mil até outubro de 2017. Esse valor pode ser maior, dependendo das provas que forem obtidas até a conclusão da investigação.

Participam da operação,dois promotores de Justiça e doze policiais militares. Os mandados foram expedidos pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Naviraí.

A operação foi denominada “Remake”, porque um dos alvos já foi processado pela prática de crimes contra a administração pública no ano de 2014, inclusive, tendo sofrido a perda de mandato político.