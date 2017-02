Representantes da Polícia Federal (PF), Controladoria Geral da União e Tribunal de Contas da União concederão uma entrevista coletiva nesta quarta-feira (15) para divulgar o balanço da “Operação Research”, que aconteceu no início da manhã nos Estados do Paraná, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul.

De acordo com a assessoria de imprensa da Polícia Federal de Curitiba (PR), foram cumpridos 36 mandados de busca e apreensão nos três Estados. Em Mato Grosso do sul quatro pessoas foram detidas, três em Campo Grande e uma em Maracaju.

Na Capital, mãe e dois filhos foram detidos acusados de participar das fraudes dos R$ 7,3 milhões na concessão de bolsas de pesquisa para pessoas não ligadas à Universidade Federal do Paraná (UFPR). Ainda de acordo com informações da PF, a família teria desviado em torno de R$ 1,6 milhões de um programa social.

Em Maracaju, o suspeito que foi preso também teria participação da irregularidade. Segundo a PF, o suspeito teria desviado R$ 158 mil.

Os repasses foram realizados entre 2013 e 2016, e segundo a PF são irregulares de recursos mediante a pagamentos sistemáticos, fraudulentos e milionários de bolsas a inúmeras pessoas sem vínculos com a instituição.

Os investigados alvos de condução coercitiva estão sendo levados às sedes da Polícia Federal nas respectivas cidades onde foram localizados a fim de prestarem os esclarecimentos necessários.