A operação Xadrez, deflagrada pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado) estaria cumprindo mandados de prisão, busca e apreensão e também condução coercitiva na Capital e em Corumbá.

O processo, no entanto, corre em segredo de Justiça, e seria de autoria do Juiz Deyvis Ecco, que não pode falar a respeito do assunto. Especulações apontam que uma investigação desenvolvida em parceria com a Polícia Civil, seria o estopim da operação e envolveria além de presos, pessoas que trabalham no sistema penitenciário.

A operação foi deflagrada na manhã desta segunda-feira (23) cumprindo nove mandados de prisões, 12 mandados de busca e apreensões e uma condução coercitiva. Os nomes dos envolvidos e presos não foram divulgados pelo órgão, porém, segundo as informações da assessoria de imprensa o alvo da vez é o sistema prisional.