Operário empata com Urso e decide vaga na semifinal na quinta

O Operário viajou até Mundo Novo para fazer o primeiro jogo das quartas de final, e diferente do que foi em 2017, este ano não encontrou a mesma facilidade e ficou apenas no empate contra o Urso no Sul-Mato-Grossense Loterias Caixa.

Debaixo de um calor e um sol forte das 15hs, a partida teve inicio com os dois clubes tocando bola e se estudando. Os gols da partida saíram ainda no primeiro tempo. O Urso abriu o placar com atacante Peixinho aos 30 minutos, mas a comemoração da torcida local durou pouco. Cinco minutos depois o Galo igualou o placar em 1 a 1 em uma boa troca de passes entre Daniel, Igor Vilela até o chute a Gol do atacante Jullyan. No segundo tempo, mesmo com um jogador a menos – Djalma foi expulso aos 18 minutos – o Urso conseguiu segurar o placar igual até o fim da partida.

O Arbitro Paulo Henrique Vollkopf (CBF) por conta do calor até desumano para pratica de um jogo de futebol neste horário teve que adotar uma parada técnica em cada tempo do jogo. Os dois times voltam a se enfrentar na quinta-feira (15), às 20h10, no Estádio Morenão. O vencedor avança para a fase semifinal e o Operário, com melhor campanha que o adversário na primeira fase, se classifica também com empate por qualquer placar.

Cruzamento

O classificado de Operário e Urso enfrenta na semifinal quem passar da disputa entre Sete de Dourados e Costa Rica. No jogo de ida, no Estádio Laertão, terminaram empatados em 0 a 0 e a vaga será decidida também na quinta (15), no Estádio Douradão. O vencedor se classifica e, em caso de empate, o Sete, com melhor campanha que o CREC, fica com a vaga.