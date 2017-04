Operário volta ao Douradão para disputa com Sete por uma vaga na Copa Verde de 2018

Depois da eliminação das finais do estadual, os time do Sete de Dourados e Operário começam neste sábado (29), às 19h, no Estádio Douradão, a disputa pelo terceiro lugar do Campeonato Estadual. A posição vale uma vaga na primeira fase da Copa Verde para 2018, esta competição da direito ao campeão uma vaga direto nas oitavas de final da Copa do Brasil, com cota de quase 1 milhão de reais.



Assim como seu adversário, o Galo tenta superar o baque da queda na semifinal no domingo passado. Para o jogo entre Sete e Operário terá arbitragem de Rafael Pietrafesa, auxiliado Marcos dos Santos Brito e Altair José Tavares.



No Operário, o técnico Celso Rodrigues passou a semana tentando motivar os jogadores. A derrota por 3 a 1 para o Corumbaense no Estádio Morenão após a vitória por 1 a 0 na casa do adversário tirou da disputa o principal candidato ao título.



Para superar tudo isso e buscar a terceira posição, Celso tem dois desfalques certos. Expulsos contra o Corumbaense, o lateral Paulinho e o meia Leandro Diniz cumprem suspensão automática. O lateral, Da Silva, fora do jogo passado por estar gripado, está garantido seu retorno.





No meio, para frente o time pode ter novidades, mas a escalação não foi confirmada ainda pelo assistente técnico Paulo Moro do Operário. O provável time deve começar com França; Da Silva, Carlinhos, Bruno Everton e Luís Jorge; Eduardo Arroz, Wilson, Agnaldo (Kahuan) , Valber; Rodrigo Gral, Igor Vilela.



Promoção

O jogo de retorno do Operário contra o Sete está confirmado para a próxima terça-feira dia 02.05 as 20:15hs no estádio Pedro Pedrossian, o Morenão. A diretoria já está divulgando a promoção em conjunto com a TIMEMANIA da CAIXA.



Os torcedores que apresentarem 5 apostas da TIMEMANIA marcando o Operário como time do coração, terão direito a um ingresso para este jogo. Lembrando que cada aposta custa somente R$ 2,00 reais e pode ser realizada em qualquer loterica de Campo Grande-MS.