Oposição venezuelana pede aos militares cumprimento da Constituição

Para a oposição, as Forças Armadas são um dos principais "atores" que podem garantir o ordenamento jurídico

Os opositores ao governo do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, se mobilizam nesta sexta-feira (25) em quatro pontos da capital, Caracas, em passeatas exigindo das Forças Armadas o cumprimento da Constituição, em um movimento chamado "Marcha dos Libertadores". As informações são da agência EFE.

A Carta Magna da Venezuela aponta no seu artigo 328 que "a Força Armada Nacional constitui uma instituição essencialmente profissional, sem militância política, organizada pelo Estado para garantir a independência e soberania da Nação e assegurar as integridade do espaço geográfico...".

Para a oposição venezuelana, as Forças Armadas são um dos principais "atores" que podem garantir que o ordenamento jurídico seja mantido no país.

Segundo o opositor Freddy Guevara, primeiro vice-presidente do Parlamento, o protesto de hoje é fundamental. "Para sair da ditadura, precisamos das FANB (Forças Armadas da Venezuela). Vamos nos mobilizamos e mostrar nossa certeza democrática", escreveu ele, ontem, numa rede social.

Por sua vez, o deputado Juan Andrés Mejía ressaltou hoje, no Twitter, que a mensagem é para que os corpos militares se coloquem "ao lado do povo".

A mobilização faz parte da agenda de manifestações opositoras que há quase dois meses acontecem no país.