Orgânicos têm ganhado espaço no lar dos brasileiros

O estilo de vida mais saudável fez surgir inúmeras novas empresas especializadas, o que colocou o Brasil no posto de 5° maior mercado de alimentação saudável do mundo. Com volume de vendas de US$ 27,5 bilhões só em 2015 e crescimento de 20% ao ano.

E não é somente o setor de alimentação que investe pesado nos orgânicos, a indústria da beleza também entendeu a importância dos produtos e que investir em uma produção mais limpa e saudável é sim um bom negócio.

Os cosméticos se dividem nos naturais e orgânicos, ambos seguem algumas regras na produção para assim serem classificados. Os cosméticos naturais devem ter somente 5% de produtos artificiais em sua composição. Obrigatoriamente 95% devem ser ingredientes de origem natural.

No caso dos orgânicos a porcentagem de ingredientes dessa origem é 20% “Isso significa, entre outros detalhes, que as matérias-primas presentes na composição devem ser isentas de agrotóxicos em seu cultivo”, explica o farmacêutico Emiro Khury, diretor da Associação Brasileira de Cosmetologia.

Mas identificar esses produtos nem sempre é uma tarefa fácil, já que a linguagem dos rótulos nem sempre é muito clara. Portanto, a presença de um selo específico na embalagem é que fará toda a diferença. Observe se contém as sigls da Ecocert, Cosmos ou do Instituto Brasileiro de Biodinâmica, todos esses são certificadores de produtos orgânicos.

Benefícios do uso de cosméticos orgânicos

Quando falamos em produtos naturais e orgânicos, seja alimentos ou cosméticos, os benefícios não se resumem ao que eles podem nos trazer de bom. Mas também se refletem em toda a cadeia de produção.

Em nosso modelo de economia, basicamente o objetivo de toda empresa é o lucro, Porém, juntamente a isso existe um interesse por parte dos produtores orgânicos de se envolverem na causa ambiental. Por exemplo, fomentando a utilização de recipiente descartáveis e escolha de matérias primas advindas de produções locais.

Enquanto consumidores, ao escolher um produto natural e/ou orgânico nós apoiamos o consumo consciente. Infelizmente as opções existem no mercado são poucas, se comparadas as “comuns”, e o preço também é muito mais alto do que estamos acostumados.

A questão do valor é facilmente explicada: basta pensar, se um produto chega às lojas custando 5 reais, quanto o produtor da matéria prima inicial está ganhando? Sim, um valor ínfimo na maioria das vezes.

Ao que diz respeito aos benefícios cosméticos, é uma equação simple de se resolver. Nossa pele e cabelos reconhecem e “se dão melhor” com substâncias naturais. Além de evitar alguns efeitos colaterais comuns aos produtos sintéticos, como:

- ressecamento excessivo da pele

- agravamento de sinusite ou asma

- alergias

- prejuízo ao sistema imunológico