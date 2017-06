Organizador de evento promete trazer à Capital a Banda Bon Jovi

Organizador de eventos promete revolucionar Campo Grande este ano com o show da Banda Bon Jovi. O dono de um projeto ambicioso promete que a estrutura do Rock in Rio será trazido á Capital para receber os integrantes da banda internacional. José Augusto Reis Vale, de 61 anos, disse que tudo será possível se todos ajudarem a financiar o projeto, Pantanal In Concert, orçado em R$ 13 milhões. O show está previsto para acontecer no dia 24 de setembro.

“Fizemos todo o planejamento para trazer Bon Jovi. Tudo será financiado pelos próprios fãs do cantor. Isso, faremos uma campanha na internet para pedir a colaboração dos internautas”, explicou o organizador.

“Venderemos as entradas em uma plataforma criada no endereço www.kickante.com.br. Colocaremos 27 mil ingressos à venda, se vendermos todos até o mês da apresentação tudo será confirmado”, disse.

De acordo com Vale, a venda irá começar na próxima segunda-feira (19) e a expectativa é que em 15 dias a meta seja alcançada. Serão três tipos de ingressos: Pista a R$ 360, Camarote por 390 e, por fim, Área Vip como valor de R$ 450. O organizador disse que todos são meia entrada conforme manda a lei.

Parque do Peão

Reis Vale disse que os produtores de Bom Jovi estão de acordo e que a data já está reservada para o evento. O idealizador do projeto disse que a apresentação será no Parque do Peão saída para Rochedinho na MS-010.

“Gostaria que todos os ingresso fossem comprado pelos campo-grandenses, pois se em uma cidade de quase 800 mil habitantes, não conseguir vender os ingresso por aqui será difícil”, brincou Reis.

José Augusto disse também que está buscando apoio da Prefeitura para disponibilizar ônibus de graça até a Universidade UCDB para ajudar aqueles que irão ao show. Ele também busca apoio do Detran para ajudar na organização do trânsito.

“Para abertura do show estamos fechado com a banda da Capital, Alta Tensão, e ainda estamos em negociação com Frejat ou Barão Vermelho”, confirmou.

A entrada para o evento será vendido somente pela internet até alcançar a meta. “Depois disso faremos parceria com shoppings e bares da cidade para vender outro lote. Será um show para pelo menos 35 mil pessoas”, disse Vale.

“Já temos planos para o ano que vem, os empresários do Metálica já entraram em contato conosco para, se der certo com o Bom Jovi, trazer a banda à Capital”, adiantou.

Bom Jovi é uma banda dos Estados Unidos de Nova Jérsei. A banda tem características do estilo de hard rock dos anos 80, mas assimilou influências dos variados estilos surgidos no rock e heavy metal desde o seu álbum de estreia, em 1984

Serviço:

Site para compra: www.kickante.com.br

Entre no endereço selecione a campanha e escolha a forma de pagamento, que pode ser feita em até seis vezes no cartão.