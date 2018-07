Organizadores lamentam a morte de peão em exposição

Os organizadores da Exposição Agropecuária de Paranaíba, Expopar, usaram as redes sociais para lamentar a morte do peão Ueliton Flávio Ferreira, 24 anos, ocorrida no último domingo (8).

“A noite de domingo foi muito triste para Paranaiba, perdemos um "herói" que representava nossa cidade nos rodeios do Brasil e será esta imagem que vamos guardar dele”, escreveram.

Na publicação, um vídeo mostra a última apresentação do jovem antes da tragédia, no ultimo sábado (7), na Expopar. “Nós da organização não temos palavras para descrever nossa tristeza”, finalizaram.

Relembre

Durante o encerramento da Exposição Agropecuária de Paranaíba, Flávio morreu pisoteado pelas patas de um touro. Ele disputava a final de montaria e, quando estava atingindo os oito segundos, caiu.

A pata do animal atingiu a nuca do jovem, que morreu na hora.