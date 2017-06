Órgãos da Prefeitura perticpam da 1º Feira do Trabalho

A Prefeitura de Campo Grande participa nesta segunda-feira (26), da Primeira Feira do Trabalho, organizada pela Câmara Municipal e a Superintendência Regional do Trabalho.

A Secretaria Municipal de Educação participa do evento com orientações sobre matrículas e divulgação de projetos implantados na Rede Municipal de Ensino. A Semadur com orientações sobre a liberação de habite-se e a SAS, com informações sobre o Cadastro Único e Programas Sociais.

Na tenda da Semed, a população receberá informações relacionadas a diversos setores da Educação, como os prazos de pré-matrícula, lista de espera dos Ceinfs, transferência de escolas, além dos canais informativos da Central de Matrículas, como o telefone 0800 e o site da Semed.

Uma informação importante que será repassada pelos técnicos é quanto ao funcionamento da EJA (Educação de Jovens e Adultos) e as escolas que oferecem o serviço.

A comunidade também terá conhecimento das obras de Ceinfs que foram retomadas este ano, com previsão de inauguração já no segundo semestre. Entre elas está a do bairro Tijuca I.

Ao todo, a prefeitura retomou a construção de 13 Centros de Educação Infantil, alguns com obras paradas há mais de cinco anos, com investimentos de aproximadamente R$ 17,8 milhões.

As atividades de esporte e cultura também terão presença garantida na tenda, inclusive com apresentações artísticas de alunos atendidos pelos projetos da Divisão de Esporte, Arte e Cultura da Semed.

Entre os principais eventos do setor estão os Festivais e Parafestivais Esportivos, que acontecem até a próxima semana e estão reunindo mais de dois mil alunos. Projetos nas áreas de dança e música também serão mostrados. Juntos, os projetos da educação atende mais de 12 crianças nas unidades da Reme.

Outra ação da Semed, que terá uma segunda edição no próximo semestre são os Pólos de Formação, que atenderam 12 mil servidores, desde técnicos, professores e administrativos com palestras e oficinas direcionadas. A proposta é qualificar e atualizar os servidores para garantir o bom atendimento dos alunos e comunidade escolar.

Na tenda ainda será possível obter informações sobre as atividades desenvolvidas pela Educação Especial, bibliotecas escolares, cursos, capacitações e formações oferecidas aos profissionais da Educação municipal.

Todas as ações desenvolvidas pela Semed serão destacadas em um vídeo que ficará em exibição na tenda durante todo o evento.

Semadur

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur) participa oferecendo consultas e orientações quanto a processos administrativos e procedimentos, informações sobre Alvarás de Construção, Carta de Habite-se, Licenciamento e Monitoramento Ambiental, Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), cadastro imobiliário. Além de demonstrar a evolução nos serviços prestados e a importância do trabalho realizado pelos servidores que atuam na pasta.

Com o conceito de Cidade Inteligente a Semadur apresentará o seu suporte tecnológico a serviço do cidadão demonstrando inclusive como eram as ferramentas utilizadas há cerca de 30 anos atrás e a evolução até os dias atuais.

“Devemos aproximar a Semadur do cidadão. Mostrando que estamos aqui para auxiliar, informar conforme a necessidade de cada um. E utilizando para isso cada vez mais a tecnologia.”, completa o secretário municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana, José Marcos da Fonseca.

SAS

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), por meio da Superintendência de Proteção Social Básica participa da Primeira Feira do Trabalho MS com serviços de Cadastro Único para Programas Especiais e Atendimento Socioassistencial.

O Cadastramento no Cadastro Único para Programas Sociais é um instrumento que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda, entendidas como aquelas que têm: renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa; ou renda mensal total de até três salários mínimos. Para inserção nos Programas, Projetos, Serviços e Benefícios Socioassistenciais;

O Atendimento Socioassistencial trabalha com orientações do acesso aos Programas, Serviços, Projetos e Benefícios Socioassitenciais.

Funsat

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) participa da primeira Feira do Trabalho com serviços de habilitação ao seguro-desemprego, Carteira de Trabalho, e informações sobre qualificação profissional e vagas para pessoas com deficiência.

Para cadastro e encaminhamento de vagas o trabalhador deve comparecer munido dos seguintes documentos: RG, CPF, Carteira de Trabalho, PIS e comprovante de residência.

Sesau

A Sesau participa do evento promovido com seguintes serviço de IST/AIDS e Hepatites Virais, disponibilizando testagem rápida de HIV, Sífilis,Hepatite B e C, insumos como preservativos masculino e feminino e material educativo.

Cartão SUS – Atualização do cartão, cadastro e emissão de nova cédula (necessário documentos pessoais e comprovante de residência).