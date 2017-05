Órgãos de MS tomam medidas para prevenir ataque hacker

Após relatos de ataques cibernéticos em empresas da Europa ao longo desta sexta-feira (12) medidas preventivas de segurança estão sendo tomadas nas repartições públicas de Mato Grosso do Sul. De acordo com a empresa russa de segurança cibernética Kaspersky ataques cometidos por hackers usando vírus do tipo ransomware já afetaram infra-estruturas de informática em 74 países.

O TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) informou por meio de nota no site que após orientação da Secretaria de TI os e-mails do Poder Judiciário do Estado seriam parados hoje às 16 horas. “Por precaução, a TI deixará indisponível o serviço durante o restante do dia de hoje e irá monitorar o sistema, para eventuais medidas mais complexas”, diz a nota.

No MPE (Ministério Público do Estado) as medidas foram mais extremas. Por volta das 16 horas o site foi retirado do ar e todos os computadores do órgão desligados. Segundo a assessoria de comunicação a medida foi tomada por orientação do setor de TI e não há previsão para retorno. A assessoria destacou que não foi registrada nenhuma ocorrência de ataque a medida é apenas uma prevenção.

De acordo com informações da assessoria de comunicação, no Governo do Estado assim que informados a respeito dos ataques a Superintendência de Gestão da Informação (SGI) começou a trabalhar com a proteção e atualização de todos os servidores. Além disso, toda a equipe da SGI está de prontidão para qualquer possível ataque.

A redação do JD1 Notícias entrou em contato com a prefeitura da Capital, mas até a publicação desta matéria não obtivemos resposta.

Registros de ataques

Mensagens do ciberataque, que afetaram países como Espanha, Reino Unido, Turquia, Ucrânia, Brasil e Rússia, foram escritas em romeno, mas não por um nativo. O ataque indiscriminado aconteceu através de um sistema de propagação que utiliza uma vulnerabilidade detectada nos sistemas operacionais da Microsoft e os hackers exigem como recompensa US$ 600 em bitcoins.