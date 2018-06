Os órgãos e entidades estaduais de Mato Grosso do Sul terão horário de funcionamento diferenciado durante os jogos do Brasil na Copa do Mundo. A informação foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), nesta segunda-feira (11).

Foram estabelecidos no decreto assinado pelo governador Reinaldo Azambuja, os seguintes horários para o funcionamento dos órgãos e das entidades da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Estadual, nas datas dos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de Futebol de 2018;

Na sexta-feira (22), da próxima semana, os órgãos funcionarão das 13h às 17h30. Já na quarta-feira (27), deste mês, o horário de funcionamento será das 7h30 às 12h.

De acordo com o decreto, os horários não se aplicarão aos setores de serviços considerados essenciais, que por sua natureza não possam ser paralisados ou interrompidos no estado.