Orla de Corumbá passará a se chamar Ruiter Cunha de Oliveira

O prefeito de Corumbá Marcelo Lunes sancionou na terça-feira (19), a lei municipal, que denomina a Orla Portuária do Município de Corumbá de “Orla Ruiter Cunha de Oliveira”.

De acordo com a legislação, a “Orla Ruiter Cunha de Oliveira”, compreendendo a faixa às margens do rio Paraguai, margeando a rua Manoel Cavassa, entre a ladeira Cunha e Cruz e ladeira Cáceres.

A proposta, em forma de Projeto de Lei, foi apresentada pelos vereadores Evander Vendramini, presidente da Câmara, e Chicão Vianna. Foi aprovada por todos os demais integrantes do Poder Legislativo corumbaense. A sanção foi publicada na edição de 14 de dezembro do Diário Oficial do Município do Município de Corumbá (DIOCORUMBÁ).

Ruiter Cunha de Oliveira morreu em 1° de novembro deste ano. Estava no primeiro ano de sua terceira gestão como prefeito do município de Corumbá. Havia sido eleito em 2016. Antes, administrou a Prefeitura Municipal de Corumbá no período de 2005 a 2012.