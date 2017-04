Agentes da Divisão de Homicídios e da Divisão de Investigações de Delitos da Polícia Nacional de Pedro Juan Caballero investigam o desaparecimento de ossadas humanas, em cemitério do município paraguaio.

De acordo com o site Porã News, crânios, fêmur e coluna vertebral estão sendo extraídos de alguns túmulos. De acordo com a investigação, as pessoas estão invadindo as tumbas e retirando os ossos humanos, devida informações que estudantes de medicina estão comprando as ossadas pelos valores de R$ 1,5 a 2 mil. Ainda de acordo com a Polícia local, a violação das covas é considerada no país um crime grave.

A Polícia local relata caso tenha conhecimento de pessoas que estão violando a leis, que denuncie o fato na delegacia mais próxima.