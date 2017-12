Ossada humana é encontrada em uma fossa em Sidrolândia

Nesta tarde de quinta-feira (14) os investigadores do S.I.G – Serviço de Investigação Geral da Policia Civil de Sidrolândia, encontraram em uma propriedade rural no município de Sidrolândia, uma ossada humana dentro de uma fossa no Assentamento Eldorado.

De acordo como o Sidrolândia News as primeiras informações apontam para um jovem de 25 anos que está desaparecida há oito meses, mas a perícia ainda confirmará a veracidade desta informação.

A irmã da possível vitima contou que o jovem era usuária de drogas e tinha pouco contato com a família, mas como não o viam há cerca de cinco meses, estavam preocupados. Após a denúncia do desaparecimento a polícia civil começou investigar o caso. Em buscas no local onde o jovem reside foram encontrados pistas que indicaram a localização do corpo.

Os ossos serão encaminhados ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL), onde deve passar por exames que indiquem a identificação e a causa da morte. Junto a ossada, a polícia apreendeu peças de roupas e uma faca, que pode ter sido utilizada no crime. Todos os objetos foram encaminhados para perícia.