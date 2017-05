Ossadas humanas são encontradas durante treinamento do Exército

Os restos mortais foram encontrados em uma mata às margens do Rio Paraná

Duas ossadas humanas foram encontradas por soldados do Exército na manhã desta quarta-feira (3), em Três Lagoas. Os militares que integram a 3ª Bateria de Artilharia Antiaéria estavam fazendo um treinamento na região conhecida como Cascalheira.

Os restos mortais estavam na mata, às margens do Rio Paraná. Inicialmente, os soldados encontraram dois crânios por volta das 8h.

Uma equipe da Polícia Civil, comandada pelo delegado Messias Pires, esteve na região, como também a perícia técnica. As ossadas já foram encaminhadas para o Instituto Médico Odontológico Legal (Imol) para identificação.

De acordo com a perícia, os corpos já estão no local há um ano.

O levantamento para identificar as vítimas, será feito através de consulta de boletim de ocorrências de desaparecimento de pessoas. A polícia pede que familiares que tiveram parentes desaparecidos durante os últimos três anos, entrem em contato com a delegacia para tentar identificar as vítimas.

Qualquer informação que possa ajudar na investigação pode ser repassada a polícia através do telefone (67) 3919-1500, inclusive de forma anônima.